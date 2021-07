O sol apareceu firme na manhã desta quarta-feira (07). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a umidade que chega do oceano, carregada pelos ventos, permanece ao longo do dia, nas áreas próximas do Leste paranaense. Porém, há pouca possibilidade de chuva devido a ação de uma massa de ar frio e seco que bloqueia o avanço de uma frente fria pelo estado. As temperaturas também seguem mais frias.

Em Curitiba, a variação térmica desta quarta deve se manter entre 11º C e 19ºC. Esta amplitude térmica média durante o dia mantém frios os períodos da manhã e da tarde. Segundo o Simepar, “apesar do dia amanhecer frio nas áreas serranas, a condição atmosférica está mais favorável para a formação de nevoeiros/nuvens baixas desde o Sul até o Leste, além dos Campos Gerais e do Centro do Paraná”.

Litoral

Nas praias do Paraná, também deve haver predomínio de nuvens encobrindo o céu. Segundo o Simepar, os dias só devem começar a se abrir para o sol na quinta-feira (8), com a diminuição da ação dos ventos que chegam do oceano em direção ao continente. Em Curitiba, isso deve também ocorrer a partir de sexta-feira (9).

Nesta quarta, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, o Simepar aponta uma variação térmica entre 10º C e 18º C.

