O tempo no fim de semana em Curitiba e na região metropolitana deve ter sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva. Aliás, chuva que não deve aparecer muito por aqui até o fim de maio. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a tendência que nos próximos dois meses, a chuva venha a ser mais abundante na região. A chuva registrada nesta semana foi importante por conta dos níveis dos reservatórios que abastecem Curitiba e região metropolitana, mas não foram suficientes para acabar com o rodízio no abastecimento.

Para este sábado (15), a máxima prevista para Curitiba seria de 20° graus com a mínima de 11° graus. No período da noite, separe uma manta para esquentar e não esqueça daquele pijama mais quentinho. No domingo (16), a temperatura sobe um pouco, mas inicia o dia com um friozinho bem típico na estação.

No litoral, o sol ganha força no fim de semana e vai se fazer presente. Para o domingo, a máxima pode bater 22° graus. A dica para quem tem preparo físico e disposição, é fazer o circuito do cicloturismo do Parque Vila Velha. O casal Antônio Marcos e Mila Osti, de Curitiba, que nos últimos seis meses percorreu três vezes os 22 km. Conheça a história dessa dupla.

Já no interior, na grande parte das regiões, o sol vai aparecer. Apesar disso, o começo do dia vai ter frio e esquenta com o passar das horas. Em Pato Branco, sudoeste do Paraná, a máxima para o fim de semana alcança 23° graus com a mínima de 8° graus. Bom fim de semana!