A semana não vai ter muito sol em Curitiba, e quando aparecer, vai ser de maneira tímida. Mas calma, a chuva também pouco vai mostrar a sua cara por aqui.

De acordo com o Simepar, o início de semana vai ter tempo mais instável no noroeste e no norte pioneiro, com pancadas de chuva acompanhadas por algumas descargas atmosféricas. Nos Campos Gerais e no leste também não se descarta ocorrência de chuvas, mas de forma mais ocasional. No oeste, sudoeste e no centro-sul sem indicativo de precipitação, com o sol predominando durante boa parte do dia. Temperaturas, em média, se elevam mais no interior.

Em Curitiba, a previsão para esta segunda-feira (03) é de tempo nublado, sem chance de chuva. A máxima na capital paranaense não deve ultrapassar 18°graus. Para a sequencia da semana, essa vai ser a tendência de tempo nublado, com o sol aparecendo timidamente em alguns períodos do dia.

Para o litoral, a chuva deve aparecer já nesta segunda. Segundo o Simepar, não deve ser uma chuva de grande intensidade. Em Guaratuba, a máxima deve chegar a 19°graus.

Já no interior, o sol aparece com mais força. Em Foz do Iguaçu, na região oeste, calor durante todo o dia. A máxima pode bater 26°graus ainda nesta segunda.