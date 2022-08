O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas nesta sexta-feira (05) para a região do Paraná. Dois avisos acontecem por causa da chegada de uma Frente Fria, que vai provocar queda de temperatura e também fortes ventos costeiros na região do Litoral do Estado. Há também alerta laranja de perigo para tempestade para o próximo sábado (06).

Quem precisou sair cedinho de casa nesta sexta (05) já percebeu a diferença na temperatura, mesmo com o sol presente. O alerta do Inmet, no entanto, é para risco leve à saúde, já que o declínio previsto está entre 3ºC e 5ºC de diferença na temperatura.

A chegada do frio atinge toda região metropolitana de Curitiba, como também o Litoral, Campos Gerais, região Sul, Norte. Apenas a região Oeste, entre Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Pato Branco não vão perceber essa mudança e chegada do frio.

Tempestade a caminho

O alerta laranja de tempestade emitido pelo Inmet revela risco de fortes chuvas, que podem começar no início da manhã de sábado (06) e segue até a manhã de domingo (07). Há possibilidade de ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo.

Pode haver também risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores e alagamentos em Curitiba e região e também por quase todo o Paraná.