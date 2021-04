O proprietário de um pet shop no bairro Boa Vista, em Curitiba está sendo exemplo de solidariedade e amor, aos animais e seus tutores (donos). Após ter sido demitido de uma empresa em plena pandemia de novo coronavírus, Francisco Gilvani Mason empreendeu e agora está doando ração para quem está sem grana e precisa alimentar seus pets.

LEIA AINDA – Cinco mil trabalhadores foram demitidos em restaurantes de Curitiba, maioria no lockdown

A história do Chico, como é mais conhecido na região, é semelhante a de muitas pessoas que estão sofrendo com a crise provocada pela covid-19. Perdeu o emprego de vendedor no ramo alimentício após mais de 20 anos na lida. Procurou serviço na área, mas não encontrou. Meio perdido aos 45 anos de idade, buscou no sonho de empreender a união do que tanto admira e gosta, os animais.

“Eu trabalhava registrado e minha vida foi vender. Bateu a preocupação e eu tinha uma pequena reserva financeira. Aí, pensei em alinhar o meu desejo de ter algo próprio utilizando o que eu gosto. Além disso, verifiquei que as opções no bairro de pet shop são distantes para algumas pessoas”, disse Chico que tem em casa dois cachorros, o Duck e a Luna.

LEIA TAMBÉM – Paraná vai ajudar empresários com R$ 1000 de auxílio emergencial. Saiba como conseguir

Com o local definido na Rua Paula Prevedello Gusso, 556, a porta aos clientes foi aberta no dia 26 de outubro de 2020. Com poucos recursos e na base da superação diária, iniciou a atividade focando na venda de ração para cachorro e gatos.

“Ainda não estou dando banho e fazendo tosa nos animais. Tudo com muita calma para atender bem os clientes. O dinheiro que está entrando está pagando somente a loja e as despesas. Estou sem salário ainda”, confidenciou o comerciante da Xico Pets, uma homenagem a São Francisco de Assim, protetor dos animais.

Pacotes de ração doados a quem mais precisa. Foto: Lineu Filho/Tribuna do Paraná.

Ração de graça

Ao estar diariamente na rua, Chico percebeu que algumas pessoas pediam para comprar ração, mas com pouco dinheiro no bolso. Aí surgiu a ideia de fazer um pequeno cartaz avisando que o saquinho da ração poderia ser pego por qualquer “dono” de pet.

LEIA AINDA – Aulas municipais seguem remotas em Curitiba e não há, em decreto, data pro retorno presencial

“Fiz o cartaz e coloquei na mesa do lado de fora da loja. Muitos vinham na loja querendo pagar R$ 3 reais e eu dava R$ 10. A minha ideia não é de se promover e sim, ajudar quem precisa. Se o cliente sabe de alguém que está precisando, pode pegar também. A situação está difícil, mas sempre lembre que tem alguém pior que você”, ressaltou o solidário tutor do Duck e da Luna.

Outros estabelecimentos durante a pandemia fizeram ação semelhante em farmácias, panificadoras e hortifrúti, de vários bairros da cidade.

Serviço

Xico Pets

Endereço: Rua Paula Prevedello Gusso, 556, loja 2, Boa Vista

Telefone: (41) 3503-0046