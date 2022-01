Seguem abertas as inscrições para o Festival da Canção de Pinhais, (FECAPI). O evento que neste ano chega a sua 11ª edição é organizado pela Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Cultura, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

O FECAPI busca incentivar a criatividade musical, promover o intercâmbio cultural, valorizar a produção musical local e incentivar a comunidade pinhaiense a participar de eventos musicais, sendo destinado a todos os gêneros e estilos da música.

Podem participar músicas inéditas de artistas de todo o país, sendo que o FECAPI tem duas categorias: rock (estilos rock, pop rock, metal e suas vertentes) e mista (MPB, sertanejo, samba e outros). O músico, duo, trio ou conjunto inscrito pode inscrever até 5 canções, sendo uma a duas autorais e três covers.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de janeiro de forma online por meio do site da Prefeitura ou pessoalmente no Departamento de Cultura, que fica dentro do Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann. As informações sobre a documentação necessária constam no regulamento do festival, disponível neste link.

O resultado da seleção das canções será definido por uma Comissão Julgadora e divulgado até o dia 11 de fevereiro. Já a apresentação acontecerá no dia 19 de fevereiro. Na ocasião, será realizada a cerimônia de premiação para as categorias individual, mista e rock. Além disso, todos os participantes receberão certificado de participação e de indicações aos prêmios.

Serviço

Mais informações sobre o FECAPI pelos telefones (41) 3912-5241 ou (41) 99225-8389. O Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann fica na Rua 22 de Abril, 305, no Centro de Pinhais.