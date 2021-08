Vereadores de Curitiba votam, nesta terça-feira (24), projeto de lei que pode colocar os chamados “sommeliers”, aquelas pessoas que ficam escolhendo qual vacina contra covid-19 irão tomar, no fim da fila da vacinação contra a covid-19. Se a proposta for aprovada em dois turnos e sancionada pelo prefeito, o “sommelier” só poderá ser vacinado depois que a capital executar todo o calendário do Programa Nacional de Imunização (PNI), ou seja, ficar para o final da fila.

A iniciativa é dos vereadores Jornalista Márcio Barros (PSD) e Marcelo Fachinello (PSC). A regra dos “sommeliers” também seria aplicada à lista de espera por doses remanescentes, a “xepa”: se recusar um laboratório, o cidadão só poderia ser reincluído no calendário após a conclusão do PNI. A exceção, conforme o projeto de lei, seriam as pessoas com comorbidades, mediante recomendação médica; as gestantes; e as puérperas. Nesta terça-feira, Curitiba faz repescagem para nascidos até 1991 e aplicação em nascidos em 1999.

No debate da urgência, Barros e Fachinello salientaram que os “sommeliers” atrasam a campanha de imunização contra a novo coronavírus e dificultam a programação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Outro problema é a pessoa recusar a aplicação depois que o servidor já preparou a ampola, ocasionando o desperdício de doses. Segundo os autores, o texto do substitutivo foi construído junto ao Poder Executivo.

