Pelo 9º ano consecutivo, teremos o Festival de Inverno da Rede Empresarial do Centro Histórico de Curitiba. A atração contará com o circuito de sopas a preços populares e atrações musicais. De 15 a 25 de julho os curitibanos poderão desfrutar do alimento nos sistemas delivery, take away e presencial.

Ao todo, são seis opções à disposição do público, com receitas da gastronomia árabe, alemã, brasileira e italiana. A sopa é um produto apreciado pelos curitibanos, muitos deles frequentadores de rodízios como o Dona Ambrosina, que colocou o ponto à venda.

Para o festival, o Oriente Árabe oferece uma sopa de coalhada com kibe e hortelã (R$ 33), o Bar do Alemão traz uma de ervilha com bacon defumado (R$ 5,90), o Nonna Giovanna tem o tradicional capeletti in brodo (R$ 23,90) e a Caiçara o Caldo de Mocotó (R$ 24,80). Outras duas opções muito apreciadas pelo público também serão comercializadas: sopa eslava com pinhão, no Quintal do Monge (R$ 19,90), e sopa eslava ou de mandioquinha no Palco dos 5 Sentidos (R$ 29).

Sopa de ervilha com bacon defumado (R$ 5,90) do Bar do Alemão. Foto: Reprodução/Instagram

Alguns desses estabelecimentos ainda oferecem combos gastronômicos. Na Caiçara, Nonna Giovanna e Quintal do Monge os combos são da sopa com vinho. Os valores variam de R$ 28,90 a R$ 70. O Palco dos 5 Sentidos incrementa ainda seu combo com queijo e vinho formando o quarteto de inverno (sopa, pão, queijo e vinho) por R$ 46. E o Oriente Árabe servirá seu tradicional rodízio árabe durante o festival com preço promocional de R$ 69 por pessoa.

Nesta edição, os estabelecimentos participantes devem seguir o Manual de Conduta Segura para Serviços de Bares e Restaurantes na Prevenção da Covid-19, com medidas que atendem às recomendações dos órgãos de saúde (parceria Sebrae e Abrasel). “Estamos muito felizes em poder oferecer ao público, mesmo que em menor proporção, um festival delicioso, intimista e com toda a segurança. No momento delicado que estamos vivendo é muito importante tanto para os empresários, quanto para o público, poder contar com uma programação que traga entretenimento dentro das normas e com qualidade”, destaca o presidente da Rede, Fredy Ferreira.

Outras opções de sopas do Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba. Foto: Reprodução/Facebook

Música com segurança

Comida e música tem uma relação bem familiar. Sendo assim, o Festival de Inverno do Centro Histórico abre espaços aos músicos. A programação começa já na noite do dia 15 de julho com ritmos para todos os gostos: rock, jazz, pop. Ao longo dos dias, segue com concertos de violino e piano, shows de samba e rock e até apresentações de dança do ventre.

“As atrações culturais ocorrerão nos próprios estabelecimentos participantes para garantir que todas as medidas sanitárias sejam seguidas à risca”, afirma Fredy Ferreira. Elas se dividem em cinco locais nos dez dias de festival: Oriente Árabe, Palco dos 5 Sentidos, Jokers, A Caiçara e Quintal do Monge. Algumas são gratuitas e outras têm couvert artístico que variam de R$ 5 a R$ 25.

Serviço

9º Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba

Data: de 15 a 25 de julho de 2021

Informações sobre as atrações e restaurantes em: https://www.centrohistoricodecuritiba.com.br/festival-de-inverno