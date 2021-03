Com passos de ballet clássico, mistura de ritmos, muita força, precisão e, ao mesmo tempo, a leveza e delicadeza, as ginastas cumprem os requisitos de um dos esportes mais exigentes da grade olímpica. E, entre essas exigências, está a importância das expressões faciais e do sorriso, que conta pontos na hora de subir ao pódio.

Para Barbara Domingos, atleta da ginástica rítmica e medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, o sorriso será um dos diferenciais rumo à Olimpíada de Tóquio. “A ginástica é a arte de expressar com o corpo e de conquistar pela beleza dos movimentos. Nesse cenário, o sorriso é essencial para transmitir para o público o que sentimos no tablado”, conta a medalhista.

Cinco vezes campeã brasileira e seis vezes campeã Sul Americana, Barbara irá disputar o Pan-Americano em julho deste ano em busca da última vaga para as Olimpíadas no Japão. “Estar nas Olimpíadas é o maior sonho de qualquer atleta e, para chegar lá, todos os requisitos são essenciais, por isso, estamos treinando muito e também focando no cuidado com o corpo”, ressalta.

Pela importância do sorriso nas apresentações, atletas da ginástica artística e rítmica dos clubes Agir e Cegin, de Curitiba, no Paraná, começaram um tratamento ortodôntico focado no alinhamento dos dentes e melhora da função. Barbara é uma das participantes.

Foto: Divulgação

Para a dentista responsável pelo processo e especialista em alinhadores ClearCorrect, Isabela Shimizu, as vantagens vão além da estética. “O tratamento com alinhadores transparentes permite que elas mantenham o cuidado mesmo em viagens ou períodos fora da cidade, por exemplo”, explica a dentista.

Além disso, o formato ainda garante que as atletas possam usar o aparelho mesmo durante o treinamento ou competições. “O ideal é que o paciente use os alinhadores 22 horas por dia, retirando somente nas refeições, mas como ele é transparente e tem um formato mais anatômico, as atletas não correm o risco de ferir a boca ou aparentar estarem em tratamento ortodôntico”, ressalta Isabela.

Para a coordenadora do Clube Agir, Marcia Naves, a oportunidade auxilia na autoestima das atletas. “As meninas começam na ginástica muito cedo, algumas com quatro anos de idade, e passam a maior parte da infância e adolescência se dedicando ao esporte, mas o cuidado com elas mesmas é essencial, traz mais confiança e demonstra a importância da autoestima para elas”, finaliza.

A iniciativa vai fornecer o subsídio para o tratamento de alinhadores ortodônticos de até dez ginastas por parte do Grupo Straumann, que detém a marca ClearCorrect e também a paranaense Neodent.