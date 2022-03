A funcionária pública Ines Luft, moradora do Alto Boqueirão, em Curitiba, levou para casa R$ 50 mil do 40.º sorteio do programa Nota Curitibana; o aposentado Alceu Caron, do Cajuru, ficou com R$ 20 mil; e a assistente técnica Rafaela Zanatta, da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), ficou com R$ 10 mil. A Prefeitura de Curitiba entregou, nesta quarta-feira (9), os cheques simbólicos dos prêmios.

A Associação Caminho da Vida – Lar Dona Vera, que foi indicada pela primeira premiada, ficou com R$ 25 mil. Os demais sorteados não indicaram entidades sociais para serem premiadas.

“Muito obrigado por participarem do programa, pedirem CPF na Nota e ajudarem a inibir a sonegação. Com mais arrecadação podemos fazer mais pela cidade”, disse o prefeito Rafael Greca, ao entregar os prêmios no Palácio 29 de Março.

O prefeito estava acompanhado pelo secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento, Christiano Hotz, do chefe de gabinete, Francisco José Zerbeto Assis, e do coordenador do programa, Mario Nakatani Júnior. Nessa edição, concorreram as notas emitidas em outubro de 2021.

“Eu costumo dizer que eu amo CPF na Nota. Sempre peço na hora de pagar e já ganhei alguns prêmios pequenos. Mas com esse agora vou poder realizar o sonho de uma viagem internacional”, comemorou Ines Luft.

O aposentado Alceu Caron tem uma lista de coisas que quer fazer no ano e o dinheiro vai facilitar a realização. “Até hoje só ganhei prêmio em bingo, nunca pensei que iria ganhar aqui”, disse ele.

Acompanhado da esposa, Eliane Caron, Alceu comentou que amigos e familiares que não pediam CPF na Nota agora se empolgaram com o programa. “Agora todo mundo resolveu pedir. Mas é bom, porque assim mais pessoas podem se beneficiar”, completou Eliane.

“É sempre bom começar o ano com uma notícia boa como essa, receber um dinheiro extra”, concorda a assistente técnica Rafaela Zanatta, que estava com a companheira, Taiane Camargo.

Para Monica Saturnino Tindó, presidente do Lar Dona Vera, o programa Nota Curitibana tem ajudado a dar um fôlego no pagamento das contas da instituição, que atende 40 crianças em Santa Felicidade. “Com a pandemia, o número de doações caiu. Estamos muito felizes, é a segunda vez que ganhamos porque fomos indicados”, diz.

Benefícios

Lançado em 2018, o programa Nota Curitibana incentiva a emissão de nota fiscal na área de serviços e contribui para inibir a sonegação de impostos ao mesmo tempo em que gera créditos e distribui prêmios para o contribuinte. Os valores já estão livres de Imposto de Renda.

Além de participar do sorteio, os contribuintes têm de volta parte do Imposto Sobre Serviços (ISS) pago em cada nota emitida com indicação do CPF.

Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito. Os créditos gerados pelas notas expiram em dois anos a contar da data de emissão e os prêmios em 18 meses.

Em 2021, o programa ampliou os benefícios, introduzindo a opção de transferir os créditos gerados para uma conta bancária ou usá-los para recarregar o cartão-transporte ou para abater até 50% do valor do IPTU do ano seguinte.

Como participar

Para participar, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço. No momento do cadastro já é possível escolher a entidade social que pode ganhar o prêmio extra. Premiado e entidades têm prêmios separados.

Todo o acesso pode ser feito pelo endereço na internet por meio celular, desktops, tablets e laptops.

Sorteio

Todo mês são sorteados R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil, além de 15 mil prêmios de R$ 10. No total, são R$ 270 mil distribuídos mensalmente no programa. Em datas especiais, como Natal, e o Aniversário de Curitiba, o prêmio é de R$ 150 mil.

Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

Onde pedir

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, dentre outros.

Desde o início do Nota Curitibana já foram pagos R$ 9,69 milhões em prêmios. Foram contemplados 91.253 participantes e 80 entidades de assistência social.

O programa conta com 169.938 cidadãs e cidadãos cadastrados e com 595 entidades sociais, associações de pais, professores e funcionários (APPFs) e organizações não governamentais de proteção animal que podem ser indicadas pelos participantes.