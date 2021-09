O desejo de ficar milionário está na imaginação das pessoas e a oportunidade pode estar próxima, com o sorteio da Lotofácil da Independência. O prêmio estimado gira em torno de R$150 milhões, o maior da história do concurso. O que muita gente está querendo saber é quando será o sorteio da Lotofácil da Independência. A gente responde! O sorteio da Lotofácil da Independência ocorre neste sábado (11), às 20h. Os apostadores podem registrar seus jogos até às 19 horas do dia do sorteio.

Lembrando que nesta segunda-feira (6) não haverá sorteio da Lotofácil, já que as apostas e valores estão todos concentrados no sorteio especial da Independência.

Em vigor desde 2012, a Lotofácil da Independência é considerada a loteria especial mais antiga em atividade na Caixa Econômica Federal. No ano passado, pagou R$ 124,9 milhões, maior premiação da modalidade até então, que foi dividida entre 50 apostas, de 17 estados diferentes.

Assim como nos demais concursos especiais, como a Mega da Virada, o prêmio principal oferecido na Lotofácil da Independência não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.

Quando será o sorteio da Lotofácil da Independência 2021?

Os apostadores conseguem jogar na Lotofácil da Independência 2021 até o dia 11 de setembro, mesma data de realização do sorteio das 15 dezenas. A comercialização será feita até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas e nos canais eletrônicos: aplicativo Loterias Caixa e site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Os volantes da Lotofácil da Independência 2021 são personalizados com bandeiras do Brasil. Já nos canais eletrônicos, os jogadores podem acessar a página do concurso especial no menu do site.

Bolão da Lotofácil de independência

O bolão é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 8 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou mínimo de 2 e máximo de 25 (para apostas compostas por 16 números) ou mínimo de 2 e máximo de 30 (para apostas compostas por 17 números) ou mínimo de 2 e máximo de 35 (para apostas compostas por 18 números) ou mínimo de 2 e máximo de 70 (para apostas compostas por 19 números) ou mínimo de 2 e máximo de 100 (para apostas compostas por 20 números).

