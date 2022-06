Neste sábado (04), um dos sorteios das Loterias Caixa não aconteceu no horário previsto. A rodada com o resultado dos jogos iniciou às 20 horas, mas o resultado da + Milionária não havia ocorrido até por volta das 21h20. Até este horário, não havia provisão para o sorteio ser realizado.

Durante a realização dos sorteios, que acontece no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tiete, em São Paulo/SP, não houve nenhuma explicação detalhada sobre o que teria feito o sorteio atrasar. A informação foi apenas de que havia problemas técnicos e que a promessa era da realização do sorteio ainda neste sábado.

LEIA TAMBÉM:

>> Câmara de vereadores vota na próxima semana alteração na Lei do Transporte Escolar de Curitiba

Ainda durante os procedimentos finais dos sorteios anteriores, o locutor informou que não foi possível iniciar os procedimentos do sorteio da modalidade + Mais Milionária devido a problemas operacionais.

Esse será o segundo sorteio da nova modalidade de loterias da caixa.

A Tribuna do Paraná tenta contato com a assessoria da Caixa para mais informações.

Estreias Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Cara e Coragem Regina dopa Leonardo com ajuda de Danilo Pantanal Ari avisa que Tibério teve alta no hospital Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Stranger Things 4”