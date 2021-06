Uma das mais tradicionais sorveterias de Curitiba fez um apelo pelas redes sociais para conseguir vencer a crise econômica provocada pela pandemia da covid-19. Em vídeo divulgado no Instagram, a proprietária Débora Vanzuit faz um pedido aos clientes. “Estamos aqui mais uma vez de portas fechadas. Muitas empresas têm passado por crises em razão da pandemia, parece que isso não vai ter fim. Por essa razão estamos aqui e gostaríamos de fazer um pedido a você, para que nos ajude a salvar os Sorvetes Gaúcho”, desabafa.

Débora lembra que a sorveteria está há mais de 65 anos fazendo parte da história de Curitiba e de muitas famílias. “Não queremos que essa pandemia nos diga que essa história precisa acabar”, comenta a proprietária. Para aumentar as vendas, a proprietária revela no vídeo que a sorveteria está com uma nova promoção, tanto para delivery como para entrega no balcão.

O preço promocional é de R$ 30 por pote de um kg e, conforme a quantidade aumenta, o desconto é progressivo. Dois potes de sorvete, de um kg cada, sai por R$ 50 e R$ 70 para três potes. Cada pote vem com até dois sabores.

Ao final do vídeo, a proprietária faz um reforço ao apelo. “Nós sabemos que tudo isso vai passar, mas hoje nós precisamos da sua ajuda pra gente continuar”, reforça.

Veja a lista completa de sabores:

Sorvetes especiais

Africano, blue ice, brigadeiro, chicletes, chocolate, chocolate branco, coco queimado, creme, crocante, doce de leite, flocos, hortelã, iogurte, leite condensado, málaga, menta chips, milho verde, nata, nozes, panetone, pistache, torrone.

Frutados

Abacaxi, ameixa, banana, cereja, coco, damasco, limão, maçã verde, manga, maracujá, morango, pêssego, uva.

Serviço

Horário: das 12 às 18 horas, de segunda a sábado.

Endereço: Praça do Rendentor, 12 – Curitiba / PR

Pedidos pelo WhatsApp: (41) 3223-5054 ou (41) 98819-0982