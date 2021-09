A rede norte-americana Starbucks confirmou nesta quinta-feira (16), a abertura de uma unidade nova no shopping Pátio Batel, em Curitiba. Será uma grande loja com 150 m², no segundo piso, e os atendimentos começam em dezembro. A cafeteria já havia anunciado três lojas, nos shoppings Mueller, Jockey Plaza e Palladium.

LEIA TAMBÉM:

> Cinco curiosidades sobre Curitiba que nem o curitibano raiz vai saber dizer

> Três capelas pra conhecer em Curitiba que oferecem paz, tranquilidade e cultura

> Circo da Cidade terá espetáculo aberto ao público neste sábado em Curitiba

A marca, criada em 1971, tinha proposta de apenas servir grãos recém-torrados e moídos, mas, com a nova presidência de Howard Shultz nos anos 1980, houve uma transformação da loja para uma coffee house, com intenção de fornecer aos clientes um lugar aconchegante, com foco na permanência dos clientes no espaço, para que pudessem trabalhar com seus laptops enquanto tomam café. Isso se mantém até hoje.

O cardápio da nova loja ainda não foi divulgado, mas deve seguir padrão da marca no Brasil, que tem opções como Starbucks Frappuccino de brigadeiro e outros cafés de produtores de todo país e do mundo. Há também opções de comidas rápidas como sanduíches, saladas, salgados e doces e outras bebidas, como chás e sucos.

Web Stories

Símbolos! Capivaras e seus casos inusitados em Curitiba! Você sabia? Cinco curiosidades sobre Curitiba que nem o curitibano raiz vai saber dizer! Destaque da semana “Maligno”: Tudo sobre o novo filme do diretor de “Invocação do Mal” Nos Tempos do Imperador Pilar e Samuel terminam o namoro