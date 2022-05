A rede de cafeterias Starbucks, em Curitiba, está com uma seleção de novos cafés para serem consumidos nesta estação de outono. O consumidor encontrará esses tipos de cafés nas lojas somente até o dia 27 de junho. São opções que levam o blend da casa no espresso e preparos na categoria dos mais pedidos pelos clientes. Blend é como se chama a mistura de variados tipos de grãos para formar um sabor diferente, ou seja, um sabor exclusivo de uma determinada marca.

A rede Starbucks tem cinco unidades em Curitiba. Uma sexta loja deve abrir no segundo semestre deste ano. Os locais são os shoppings Mueller, Palladium Jockey Plaza e Pátio Batel, além de uma unidade de rua no Spot Compact Mall, no Centro. A nova unidade será aberta no Shopping Estação.

O primeiro tipo de café é o Single-Origin Brazil Minas Gerais, um tipo especial com torra, acidez e corpo médios e notas de chocolate ao leite, avelã e cerejas maraschino.

Já os preparados, tão pedidos pelos clientes, são chamados de “Família Avelã Choco-Caramelo”, com os ingredientes combinados ao leite e café espresso e finalizado com chantili. Estão disponíveis nas versões Latte, Iced e Frappuccino:

Morango ChocoChip Frappuccino – no sabor morango e pedacinhos crocantes de chocolate.

Espresso Collection: Avelã Choco-Caramelo – preparado com chocolate amargo, avelã e leite, finalizado com chantili de chocolate e cobertura de caramelo.

Espresso Collection: Avelã Caramelo – o preparo de espresso com avelã e caramelo.

Espresso Collection: Duplo Mocha – espresso com chocolate amargo e chocolate branco.

Os produtos estão disponíveis também para o resgate de pontos no programa de fidelidade Starbucks Rewards.

Starbucks no Brasil

A rede tem hoje mais de 160 lojas espalhadas por sete estados do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Distrito Federal.

