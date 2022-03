A rede norte-americana de cafeterias Starbucks segue com os planos de expansão em Curitiba e confirma que terá mais uma loja em um grande centro de compras. Será no Shopping Estação e deve abrir as portas no segundo semestre, de acordo com informações obtidas pelo Bom Gourmet nesta quinta (31) e confirmado pela rede.

De acordo com o shopping, a loja terá em torno de 100 m² e duas entradas: pelo lado de dentro e pela Avenida Sete de Setembro. Isso fará com que a cafeteria atenda aos clientes já antes da abertura do centro de compras.

O que vai ter?

A nova unidade da Starbucks vai seguir o padrão da rede no Brasil já em vigor nas outras lojas de Curitiba, com foco em cafés especiais brasileiros e de outros países, como a Colômbia, e preparos exclusivos do Brasil, como o frappuccino sabor brigadeiro, uma marca registrada da Starbucks.

“O Estação é um ponto estratégico de Curitiba, recebemos muitos visitantes da cidade, da região metropolitana e de todo o país. Estamos animados com a chegada desta novidade”, conta Patrícia Rodrigues, gerente de marketing do Shopping Estação.

No cardápio de comidas, estão preparos icônicos da marca norte-americana, como os cookies, e outros com uma pegada mais brasileira, como pão de queijo e coxinha. A Starbucks também oferece lanches rápidos, como sanduíches, sucos e outros produtos que levam o logo da marca, como copos, canecas e garrafas.

Onde mais

Além do Shopping Estação, a rede já conta com lojas nos shoppings Mueller, Palladium, Jockey Plaza e Pátio Batel, além de uma unidade de rua no Spot Compact Mall, no centro de Curitiba.

