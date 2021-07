A Starbucks terá mais dois novos endereços Curitiba. A decisão foi fechada com a SouthRock, operadora licenciada da marca no país, em parceria com o Grupo Tacla. Agora, mais clientes poderão desfrutar da experiência Starbucks, enquanto degustam seu café arábica e as bebidas artesanais de alta qualidade. Em junho deste mês a Tribuna anunciou a primeira loja da rede no shopping Mueller.

As novas lojas ficarão no Palladium Curitiba, cujas obras já foram iniciaras, e também no Jockey Plaza, que está com o projeto arquitetônico em desenvolvimento.

“Ter a Starbucks em nosso mix certamente irá agregar valor à experiência positiva que o consumidor tem ao interagir com os serviços ofertados em nossos empreendimentos. Sabemos que Starbucks é um desejo de consumo dos curitibanos e poder proporcionar opção de escolha de acordo com a localização deles é uma grande satisfação”, frisa o empreendedor Anibal Tacla.

Expansão da Starbucks

Segundo a SouthRock, a estratégia de inaugurar lojas em Curitiba faz parte de um plano contínuo de expansão da marca Starbucks no Brasil. “Estamos entusiasmados com a chegada da Starbucks ao Paraná e para uma cidade tão moderna e charmosa como Curitiba Estamos confiantes de que nossas lojas serão um ambiente acolhedor, onde nossos clientes curitibanos poderão se conectar com amigos e familiares, enquanto tomam uma xícara de café”, celebra Claudia Malaguerra, diretora geral da Starbucks no Brasil.