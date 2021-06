Um dos mais tradicionais centros esportivos de Curitiba, a Stark Sports, localizada no bairro Jardim das Américas, anunciou o encerramento de suas atividades no próximo dia 27 de junho. O local, ponto de encontro pra quem gosta de jogar futebol e muitas outras atividades esportivas, completou 29 anos de história, mas, assim como muitos outros negócios, não resistiu à crise econômica imposta pela pandemia de covid-19.

“É com muito pesar e muita dor no coração que, devido à situação calamitosa que vivemos motivada pela covid-19, lamentavelmente informamos que nossas atividades serão encerradas a partir do dia 27/06/2021”, diz um trecho do anúncio da empresa.

Em uma conversa com Carla Bernardi, uma das empresárias responsáveis pela Stark Sports juntamente com o sócio Elias Féder Jr, o sentimento não é de tristeza, mas de esperança. “Não queremos deixar uma mensagem de desesperança para as pessoas, que a pandemia é uma situação irreversível ou impossível de ser vencida. Temos clientes que viraram grande amigos e que estarão muito bem servidos por outros complexos. Curitiba tem muitos guerreiros no mercado e aprendemos a admirar todos eles”, disse Carla para a Tribuna.

A Stark Sports sempre teve ligada com quem gosta de esportes e chegou a competir alguma vez nos campeonatos e jogos feitos por lá. “Todo mundo que a gente conversa, de alguma forma ou de outra, foi competidor na Stark em alguns dos campeonatos que abrigamos. É impressionante como as pessoas conhecem e têm carinho”, disse Carla.

Questionada sobre a decisão ser definitiva mesmo, Carla explicou que o fechamento do centro esportivo foi muito bem pensado e realmente não tem volta. “Foi muito bem pensado e não foi uma decisão fácil. Estamos trabalhando há algum tempo e isso é muito triste. Queremos até colocar um vídeo em nossas redes sociais agradecendo as milhares de pessoas que participaram de uma forma ou de outra da nossa história”, desabafou a empresária.

New Fut como alternativa

Recentemente a Tribuna mostrou uma alternativa criada pela própria Stark de futebol na pandemia. Chamado de New Fut, a modalidade de futebol sem contato tinha surgido durante a pandemia de coronavírus como uma promessa pra movimentar o aluguel de quadras esportivas em Curitiba.

Nesta modalidade, os jogadores atuam ocupando quadrados delimitados com uma pintura na grama sintética para manter o distanciamento social e, assim, evitar o contágio. A disposição das equipes em campo lembra um pebolim humano.

“Era uma atividade criada para dar nova condição de manter espaço aberto mesmo com as limitações impostas pela pandemia. Isso era uma forma de se manter aberta e chegou a ser aceita em municípios do Brasil e até fora. A pandemia é uma é uma situação muito delicada, todos tentam fazer o seu melhor”, relembrou Carla. Além da canchas de futebol, a Stark tinha patinação, vôlei, basquete, escolinha de futebol e uma equipe de luta, que seguirá em outro local.

Crise da covid-19

A crise gerada pela pandemia de covid-19 já afetou diversos empresários de Curitiba, principalmente do ramo de gastronomia. Diferente da Tropilha Grill que voltará em quatro meses, outros estabelecimentos especializados em carne fecharam definitivamente. A Per Tutti com 33 anos acabou encerrando as atividades em março de 2021, a Churrascão Colônia, a Devon´s e a KF seguiram o mesmo caminho no ano passado.