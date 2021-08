Com o propósito de facilitar o acesso a notebooks de primeira linha para pequenas e médias empresas, incremento no home office e no trabalho de autônomos, a startup curitibana Halugg oferece serviço de device-as-a-service, que pode representar uma economia de até 35% de investimentos em computadores.

Isso porque, em caso de compra dos equipamentos ou pela operação de leasing, o custo pode comprometer outros projetos da organização, que possam ter maior relevância para o negócio. Dessa forma, a Halugg desenvolveu essa solução para os pequenos empreendedores, autônomos e pessoas que precisam de mais um equipamento de ponta disponível, em tempos de ocupações remotas, com mais possibilidades e sem burocracia.

+ Leia mais: Neblina no Afonso Pena força avião jumbo a arremeter; imagens são de arrepiar

Além do serviço de locação de notebook, a empresa ainda disponibiliza acessórios como mochila, mouse e teclado já inclusos no custo da assinatura. Todo o suporte técnico é oferecido ao usuário, assegurando assim o correto funcionamento dos equipamentos, para execução das atividades diárias do grupo de trabalho que contratou o serviço.

“Também há um serviço logístico para as empresas que estão atuando em home office, que muitas vezes passam por dificuldades em disponibilizar os equipamentos onde o colaborador está e a Halugg tem toda uma estrutura para fazer essa distribuição”, explica Almir Percegona, CEO da startup criada há seis meses em Curitiba (PR).

+ Veja também: Após criar ONG e encarar internamento por covid-19, criador do Rifas do Bem pede ajuda

“Colocamos foco em atender startups e pequenas empresas que foram impactadas pela pandemia, tendo que descentralizar toda gestão de infraestrutura da empresa, além disso, muitas pequenas empresas estão se adaptando ao trabalho remoto, contratando pessoas não só na sua cidade sede mas no Brasil inteiro. A Halugg pode ajudar nessa distribuição, sem ter que imobilizar boa parte do capital e sem burocracia. Tudo com segurança e qualidade.” completa Almir.

Parcerias e vantagens

A visão de facilitar a aquisição e uso de notebooks é assegurada pela Halugg que tem parcerias comerciais com as principais marcas do segmento: HP, Samsung, Lenovo e Dell. “Também fazemos parte do programa de partnership da Microsoft, assim todos nossos notebooks já contam com Windows e Office licenciados, o que representa mais economia e segurança para todos os nossos clientes”, completa Percegona.

Para as empresas que contratam a partir de 20 computadores, a Halugg disponibiliza no contrato, notebook reserva, para em caso de algum defeito ou impossibilidade do correto funcionamento, garantir que o funcionário tenha seu notebook mesmo se algum problema ocorrer com o hardware do equipamento. Os planos oferecidos têm valores a partir de R$ 250,00 e todo o processo é feito de forma on-line.