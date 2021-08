A terceirização de prospecção B2B – isto é, do comércio entre empresas – dá sinais de ser uma opção cada vez mais procurada pelas organizações, já que garante uma receita estável e a conquista do tão sonhado crescimento. Tanto que a maior prestadora desse tipo de serviço no Brasil, a startup RP Trader, recebeu aportes que somam o valor aproximado de 1 milhão de reais e que serão investidos no crescimento do quadro de pessoal.

Os planos contemplam a contratação de 90 profissionais, o dobro do contingente atual. As vagas são para atuar em home-office e seguem uma política de inclusão e diversidade, que dá prioridade a grupos historicamente discriminados no mercado de trabalho. “Nosso objetivo é crescer, oportunizando justamente o crescimento profissional de pessoas que sofrem preconceito, seja por idade, gênero, orientação sexual ou raça”, diz Rafael Mendes, CEO da RP Trader, empresa que tem, por exemplo, uma mulher como sócia-diretora, além de outras em posições de liderança.

Os cargos ofertados são para executivo de expansão e trader de vendas. Exige-se que a pessoa seja recém-formada ou que esteja cursando Marketing, Administração, Gestão em Vendas ou áreas correlatas. Facilidade com tecnologia e internet e boa comunicação verbal e escrita são outras características pedidas. Com as contratações, o quadro de pessoal alcançará 150 colaboradores. Além da sede em Curitiba, a RP Trader conta com pontos de contato em São Paulo.

Investimento

A contratação de profissionais para a ampliação das equipes está sendo viabilizada pelo aporte multifundos recebido. “Os recursos serão investidos também no desenvolvimento de tecnologia própria de uma Solução de Inteligência Artificial para Prospecção”, acrescenta o CEO da RP Trader.

Segundo o executivo, o aporte representa um reconhecimento do mercado em relação ao desempenho e potencial de expansão da startup. O percentual de crescimento da RP Trader em faturamento, em 2020, ano da pandemia de covid-19, impressiona: um salto de 1.000%, de acordo com Mendes. O que é um resultado bastante considerável para uma startup lançada há pouco tempo – foi criada em 2018.

Rafael Mendes cresceu no meio de vendedores, e sua grande inspiração era a mãe: uma vendedora nata. Começou a trabalhar aos 14 anos, e não parou mais, sempre envolvido com inovação, tecnologia e vendas. ‘Ainda adolescente fui trabalhar em uma grande organização de tecnologia como consultor, onde me dediquei aos estudos de metodologias de vendas, sempre buscando o aperfeiçoamento profissional. Dali, veio a oportunidade ao empreendedorismo, que abracei de olhos fechados, visto os grandes resultados que estava alcançando na empresa em que atuava”, conta.

A experiência e a capacidade de identificar oportunidades fizeram Mendes, já com a RP Trader, apostar no mercado B2B. “Nosso modelo de negócios é a Terceirização de Prospecção (SDR). A RP Trader se encarrega de contratação, infraestrutura, gestão e treinamentos, o que já reduz diretamente o tempo e os custos das empresas que nos contratam”, afirma Mendes.

Gargalo de vendas tem solução

Para o empreendedor, a terceirização das vendas faz as empresas resolverem um gargalo. “As empresas possuem produtos incríveis e times de vendas incríveis. Porém, tudo se torna extremamente complicado, pois não possuem uma geração de leads [oportunidades e clientes potenciais] previsível e naturalmente não têm uma geração de receita previsível”, aponta.

A prestação dessa terceirização, para ser eficaz, precisa estar norteada por metodologias e práticas de fato eficientes. A RP Trader, explica Mendes, adota metodologias do Vale do Silício – ecossistema do setor de inovação, nos Estados Unidos. A startup faz a prospecção de vendas para as empresas. “É uma atuação direta na fase de prospecção, pré-venda e qualificação de leads”, frisa.

CEO da agência de marketing Ninho Digital, Victor Rangel contabiliza resultados em curto prazo. “A RP assumiu toda a nossa prospecção de clientes, desde o lead até o fechamento, incluindo nossas apresentações institucional e comercial e a transferência para o atendimento quando o negócio estava concretizado. Sete meses após terceirizarmos toda nossa operação com eles, nosso faturamento aumentou em 55%”, informa.

Elinaldo Albertini, da Cetro Park (empresa de gestão de estacionamentos), destaca a inovação proporcionada com a parceria. “Por muitos anos a fio trabalhávamos do jeito antigo. Mas então descobri esse jeito mais inteligente de trabalhar. A RP Trader me deu otimização de tempo e expertise de mercado. Hoje chego em clientes que antes não conseguia. Tudo com trabalho e inteligência. Vale muito a pena terceirizar prospecção B2B.”

Inovação e capacidade de adequação a diversas circunstâncias são sublinhadas por Igor Paiva, do Grupo Facta. “Nosso trabalho com a RP Trader começou pouco antes da pandemia, o que se tornou um desafio: como prospectar em meio a toda essa situação? Mas, mesmo neste cenário de guerra mundial, estamos conseguindo colher resultados, devido à flexibilidade e ao foco que a RP Trader dedica a nós, clientes.”

As palavras dos parceiros gratificam Mendes. “Acreditamos que, pelo reconhecimento do esforço que temos realizado ajudando outros empresários a crescer, nosso negócio é inovador.” A retribuição está em fazer com que outros cresçam também. “Nosso propósito, além de promover prosperidade, é dar oportunidade a jovens a se desenvolverem profissionalmente e construir conosco uma grande empresa que se apresenta como disruptiva e inovadora no mercado.”