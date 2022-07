A SYX foi uma das empresas escolhidas para participar do programa StartOut Brasil, Ciclo Chicago 2022. O programa é uma realização do Sebrae, Amprotec e Apex Brasil com apoio do Ministério da Economia e Ministério das Relações Exteriores, e tem como objetivo a internacionalização e a inserção de startups brasileiras nos principais ecossistemas de inovação do mundo.

A empresa paranaense é uma das duas únicas startups do estado a serem selecionadas para o StartOut Brasil 2022.

O programa funciona desde 2017, já realizou 12 ciclos de internacionalização em nove países diferentes e atendeu mais de 220 startups, contando com profissionais experientes nos países de destino para garantir a melhor experiência aos empreendedores selecionados.

Desde sua criação, o StartOut já levou empresas para Paris, Berlin, Miami, Xangai e Lisboa. Agora é a vez de Chicago receber os empreendedores brasileiros e a SYX está entre as 40 startups eleitas para participar do programa.

Startout Brasil

O StartOut Brasil tem como missão atender empreendedores brasileiros de negócios tecnológicos que buscam uma imersão nos mais importantes ecossistemas de empreendedorismo do mundo e com isso expandir seus negócios para esses e outros destinos.

O programa seleciona startups brasileiras já estabelecidas que estejam faturando acima dos R$ 500 mil no acumulado total ou que já tenham recebido algum tipo de investimento. No total, já foram mais de R$ 16 milhões em negócios gerados pelas empresas participantes desde o começo do Startout Brasil.

Durante o programa as empresas passarão por sessões de treinamento e mentoria em pitch internacional, rodadas de investimento, agenda de negócios e terão acesso a instituições governamentais e aceleradoras no destino para facilitar o processo de internacionalização da marca. A primeira etapa do StartOut Brasil Ciclo Chicago 2022 é realizada inteiramente de forma online.

A partir dessa primeira etapa, as 15 melhores empresas passam para a etapa mista, presencial e online, em que terão a oportunidade de conhecer os principais atores do cenário de empreendedorismo do país de destino. Este é o primeiro contato real com a internacionalização dos participantes. Dessas empresas, apenas cinco passam para a etapa, em que os selecionados recebem mais apoio de contato com outras empresas e realizam agendas de conversas de negócios no país de destino do programa, neste caso, os Estados Unidos.

Por fim, as empresas recebem todo o suporte para a validação da estratégia de internacionalização, passando pela atração de investimentos e culminando com a exportação ou incubação da startup no exterior.

História

A SYX, fundada em 2012 como Central de Materiais, é atualmente um centro de negócios que realiza a gestão de ativos e inservíveis de empresas, entre sucatas, frotas de veículos leves e caminhões, atuando como uma organizadora e gestora de processos de venda desses materiais.

Em 2021 conquistou o 3º lugar no ranking da categoria Cleantechs do Brasil pela 100 Open Startups e também foi escolhida pela Endeavor para participar do Escale-up 2021, um programa de aceleração das empresas que mais crescem no Brasil. Já em 2022 foi escolhida pela segunda vez consecutiva para receber o selo Cubo, do Itaú, e fazer parte do maior hub de inovação da América Latina.