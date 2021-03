A startup curitibana Madeira Madeira está com 312 vagas abertas para a seleção de profissionais das áreas de operações, produto, vendas, marketing e tecnologia para Curitiba. A empresa anunciou em janeiro que recebeu um aporte de US$ 190 milhões ( na época R$ 1 bilhão), tornando-se um “unicórnio”, como são chamadas startups avaliadas em U$ 1 bilhão ou mais.

Desse total de 312 oportunidades, 19 são presenciais e voltadas para a BulkyLog, braço logístico da marca criado em 2018. As demais são posições remotas e englobam oportunidades de estágios para profissionais de todas as partes do país. Várias opções de gerência, analistas , coordenadores, desenvolvedores, designer, especialistas e até estágios.

Os benefícios comuns às vagas ofertadas são: vale-refeição e alimentação, Gympass, convênios médicos e odontológicos, programa de orientação profissional, auxílio extra para o período do home office e seguro de vida. Além disso, todas as posições são abertas também para pessoas com deficiência (PcDs).

A MadeiraMadeira é sediada em Curitiba e conta com um time de mais de 1400 colaboradores. As inscrições para os processos seletivos podem ser feitas no site da empresa.