Atração de sucesso da temporada de 2019, o balé O Quebra-Nozes retorna à programação gratuita do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021, com apresentações de 8 a 12 de dezembro, nas Ruínas de São Francisco (Centro Histórico). Por conta da capacidade de público do local, o espetáculo tem agendamento.

Acesse o site de Natal, confira a programação e garanta sua vaga. Será uma montagem clássica do balé O Quebra-Nozes, que tem patrocínio do Banco do Brasil.

+ Leia mais: Chegou o dia! Venda e consumo de caranguejo são liberados no Paraná

Criada por PyotrIlych Tchaikovsky, em 1891, a obra-prima da dança conta a história da menina Clara que, em sonho, viu seu estimado presente de Natal – um quebra-nozes em forma de boneco – tornar-se soldado e liderar um pelotão.

“Em uma noite de arte, fantasia e leveza, o balé O Quebra-Nozes irá levar para as Ruínas de São Francisco o espírito do Natal em forma de dança e música”, antecipa Edson Bueno, diretor artístico do Natal de Curitiba.

+ Veja também: Ao completar 61 anos, Oil Man faz pedido inusitado de presente. Veja o que o herói de Curitiba precisa!

O cenário terá ainda árvore de Natal de luz ao lado do palco e a iluminação do Belvedere da Praça João Cândido, ao fundo. O Quebra-Nozes terá a participação de 31 bailarinos e duração de 40 minutos, em uma montagem clássica.

As apresentações ocorrerão de quarta (8) a domingo (12), sempre às 20h.