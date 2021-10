Uma super ação contra o tráfico de drogas no Litoral do Paraná, que envolve a participação de mais de 100 policiais, prendeu 17 pessoas em Paranaguá nesta quinta-feira (21). A ação faz parte de uma força-tarefa da Polícia Civil, que visa combater organizações criminosas envolvidas em homicídios, tráfico de drogas e outros crimes. No total, a polícia cumpriu 44 mandados de busca e apreensão.

Foram recolhidas 800 gramas de crack, 1,8 quilo de maconha, 4,4 quilos de cocaína, 30 gramas de haxixe, 7 armas de fogo, 8 celulares, mais de R$ 35 mil, rádios comunicadores, balanças de precisão e máquinas de cartão.

A ação contou com o apoio do Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal, cães da Polícia Civil e um dos helicópteros do Grupamento de Operações Aéreas da PCPR (GOA).

As armas apreendidas passarão por perícia para avaliar se estão relacionadas a homicídios ocorridos na região. A polícia chegou até os indivíduos após mortes ocorridas na região durante os anos de 2020 e 2021.

