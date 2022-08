Na noite desta quinta-feira (11), vamos ter a última superlua de 2022. A perspectiva é de ótima visualização para Curitiba, sem a necessidade de utilizar equipamentos para curtir o fenômeno. O nome é de “Superlua de Esturjão”.

O termo “superlua” surgiu em 1979 com o astrólogo Richard Nolle, que descreveu o momento em que a Lua está mais próxima da Terra, chamado de perigeu. Quando isso ocorre, a impressão é que o satélite está maior e mais brilhante.

Esse ano, tivemos duas superluas. Em junho, foi registrada a “superlua de morango” e, em julho, a “superlua dos cervos”. Nesta quinta, é a vez da “superlua de esturjão”, (confira abaixo todos os nomes). O nome dado é em referencia ao peixe esturjão, que era visto em e abundância nos lagos da América do Norte.

Superlua em Curitiba

Anísio Lasievicz, diretor do Parque da Ciência Newton Freire, acredita que o fenômeno vai poder ser observado em Curitiba. “A princípio o tempo vai estar bom para visualizar. Não precisa de nenhum equipamento, claro que se tiver uma luneta fica mais bonito. A superlua começa a partir das 18 horas e segue até às 6 horas da manhã”, reforçou Anísio.

Lista completa das luas cheias do ano

Lua do Lobo (janeiro) – ganhou esse nome dos índios americanos por causa dos uivos dos lobos.

Lua da Neve (fevereiro) – o nome é por causa das nevascas nesta época do ano no hemisfério norte.

Lua das Minhocas (março) – é o início do fim do inverno no hemisfério norte, quando minhocas surgem no solo.

Lua do Ovo (Abril) – o nome está relacionado ao período da desova dos peixes no Hemisfério Norte.

Lua das Flores (maio) – o nome está relacionado à primavera no hemisfério norte, a estação das flores.

Lua do Morango (junho) – neste período é a colheita de morangos nos Estados Unidos.

Lua do Feno (julho) – neste período é a colheita do feno que alimenta os animais no hemisfério norte.

Lua do Peixe (agosto) – neste período começa a pesca do esturjão nos lagos dos Estados Unidos.

Lua da Fruta (setembro) – neste período começa a colheita das frutas no hemisfério norte.

Lua do Caçador (outubro) – nesta época do ano caçadores iam pras florestas garantir carnes para o inverno.

Lua do Castor (novembro) – os castores começam a concluir suas tocas nos rios para sobreviverem ao inverno.

Lua Fria (dezembro) – marca a chegada de fato do frio no inverno, com noites mais longas.