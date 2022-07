A loja do BIG localizada no bairro Jardim Botânico, em Curitiba, vai ter bandeira Atacadão ainda neste ano. A informação foi confirmada pelo Grupo Carrefour Brasil que está iniciando o processo de conversão das marcas.

De acordo com o Carrefour, a loja vai ser adaptada e convertida para o formato cash & carry, um modelo que prioriza de maneira individualizada os serviços com oferta ampla de produtos e serviços.

“Em nosso processo de conversão, estamos analisando loja a loja, de forma individualizada, para oferecer o melhor mix aos nossos clientes, com complementaridade de formatos, atendendo às diferentes necessidades”, explicou o Diretor Executivo de Integração, Sébastien Durchon.

O fechamento da hipermercado está programado para ocorrer no dia 31 de julho, com a loja sendo inaugurada até o fim deste ano. Durante esse período de fechamento, como alternativa, os clientes poderão utilizar as lojas da rede mais próximas e também as opções do ecommerce.

“O fortalecimento da nossa estratégia digital anda de mãos dadas com o processo de conversão. Estaremos preparados a atender os clientes, por esse canal, com a mesma qualidade e velocidade do atendimento em loja”, explica Sebastien.

E os funcionários?

Segundo a empresa, a situação de cada colaborador será tratada individualmente, sendo analisada a possibilidade de transferência para lojas próximas e de atuação nas lojas com novo formato. Além disso, profissionais de algumas atividades específicas seguirão atuando na segurança e manutenção.