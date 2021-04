Tradicionalmente, os supermercados de Curitiba só fecham em três datas no ano: Natal (dia 25 de dezembro), Ano Novo (1° de janeiro) e no Dia do Trabalhador, 1° de maio. No entanto, para reparar parte dos prejuízos causados por restrições durante a pandemia do coronavírus e aproveitando que o decreto da bandeira laranja determina o fechamento aos domingos, neste ano os supermercados da capital vão funcionar, sim, no dia 1°, neste sábado.

A tradicional folga do Dia do Trabalho será deslocada, portanto, para o dia seguinte, dia 2, domingo. A possibilidade de trabalhar neste dia já estava prevista na convenção coletiva da categoria. “Assim como no ano passado, em função da pandemia, por sermos um serviço essencial, foi permitida a abertura. Mas os trabalhadores terão direito a receber um bônus e terão uma folga para compensar ao longo da semana”, explicou o advogado do Siemerc, Layon Garajau.

Cada rede de supermercado vai determinar o horário de funcionamento das suas lojas. No domingo as portas de todos estabelecimentos estarão fechadas.