Uma das marcas mais tradicionais de supermercados de Curitiba deve mudar de nome. O Grupo BIG deve trocar a bandeira das oito unidades do Mercadorama existentes em Curitiba para Nacional, uma rede nascida no Rio Grande do Sul e que foi adquirida pelo BIG em 2005.

LEIA MAIS – Após compra pelo Carrefour, o que vai acontecer com os supermercados BIG no Paraná?

A mudança já estava programada, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem, e não tem relação com a compra de quatro bandeiras pertencentes ao Grupo BIG (BIG, Sam’s Club, Maxxi e TodoDia) pela rede francesa Carrefour. O Mercadorama, segundo o próprio Carrefour, não fez parte desta negociação.

O Grupo BIG não comentou o assunto.

Pioneirismo no Paraná

Fundado em 1951, o Mercadorama é uma das marcas varejistas mais duradouras do Paraná. Nos anos 1990, chegou a ser considerada a maior rede de supermercados do estado, com 12 lojas em Curitiba e um hipermercado em Maringá. Em 1998, passou das mãos da família Demeterco, sua fundadora, para a Sonae Distribuição Brasil.

LEIA AINDA – Quadrilha no PR suspeita de golpe bilionário prometendo venda de pés de frango pra empresas estrangeiras

Após nova expansão, o Mercadorama foi vendido, em 2005, para o Grupo Walmart – atual Grupo BIG. Entre 2017 e 2018, algumas das lojas da rede foram vendidas; outras mudaram de nome. Após reestruturação na composição societária do Wallmart, algumas dessas lojas voltaram com seu nome antigo.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *