A Associação Paranaense de Supermercados (Apras) teme que o fechamento nos finais de semana poderá gerar aglomerações nas lojas, principalmente às quintas e sextas-feiras. O anúncio de lockdown aos sábados e domingos em Curitiba foi feito nesta terça-feira (18), após a prefeitura confirmar a prorrogação da bandeira laranja na capital.

Segundo a Apras, mesmo com a limitação de capacidade, os consumidores poderão encontrar extensas filas externas nos estabelecimentos. “As restrições são um risco para a saúde pública e para o abastecimento da população, já que a experiência adquirida nesta pandemia mostra que a ampliação dos horários ajuda a distribuir os clientes no decorrer dos dias, pois os supermercados são considerados atividade essencial”, explica a Apras, em nota.

A associação disse ainda que está tentando dialogar com os órgãos competentes para apresentar argumentos solicitando revisão do novo decreto, em “benefício do bem-estar e segurança dos consumidores e colaboradores”.

Lockdown aos finais de semana

A partir do próximo fim de semana, supermercados, restaurantes, lanchonetes e panificadoras deverão abrir somente na modalidade delivery, de acordo com novo decreto publicado pela Prefeitura de Curitiba nesta terça-feira (18). Outras atividades comerciais e serviços também devem fechar as portas.

De acordo com a prefeitura, a medida tem o objetivo de reduzir a circulação de pessoas e conter a propagação do novo coronavírus, diminuindo assim o número de casos ativos na cidade e de pessoas com potencial de transmissão da doença.