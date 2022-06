Na próxima segunda-feira (04), a nova vereadora Ana Julia Ribeiro (PT) deverá tomar posse na Câmara Municipal de Curitiba. Ana Julia vai assumir a vaga aberta com a cassação do mandato de Renato Freitas. Ela será a mais nova vereadora da atual legislatura, com 22 anos de idade, e fará com que a bancada feminina seja a maior da história da Câmara. Pela primeira vez, nove mulheres vereadoras estarão exercendo simultaneamente seus mandatos parlamentares.

Ana Julia é estudante universitária, cursa Direito na PUC-PR e Filosofia na UFPR. Ela foi uma das lideranças estudantis secundaristas durante as ocupações dos colégios estaduais, em 2016, em oposição à Reforma do Ensino Médio e à Emenda Constitucional 95/2016.

Nessa época, na Assembleia Legislativa do Paraná, então com 16 anos de idade, Ana Julia fez uma fala aos deputados estaduais em defesa das ocupações que a tornou bastante conhecida. Desde então, envolveu-se em campanhas pela erradicação do trabalho infantil e está associada à Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.



A cassação do mandato do vereador Renato Freitas foi confirmada, em segundo turno, pelo plenário da Câmara de Curitiba, por 25 a 5 votos, no dia 22 de junho. Na ocasião, foi aprovado um projeto que consolidava o entendimento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar a respeito do Processo Ético Disciplinar 1/2022, de que Freitas quebrou o decoro parlamentar ao perturbar culto religioso e realizar ato político dentro da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em fevereiro deste ano.

