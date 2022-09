Um homem recém saído da prisão ameaçou a esposa, o afilhado e ainda danificou viaturas da Polícia Militar, no começo da manhã desta sexta-feira (02), no bairro Cajuru, em Curitiba. O rapaz de 27 anos estava em surto, pois confessou ter passado a noite ingerindo drogas (cocaína) e álcool. A ocorrência foi na Rua Guissardo Pilati, no bairro Cajuru, em Curitiba.

+VÍDEO: Cristina Kirchner sofre atentado cometido por brasileiro; Vídeo mostra arma falhando

Segundo o 1º Tenente Tozzeti, da Polícia Militar, vizinhos chamaram as viaturas por causa de uma situação de lesão corporal. “Quando as viaturas chegaram o causador do evento crítico começou a arremessar pedras e telhas contra os policiais e, depois, acessou o telhado da vizinha, quando começou a crise”, explicou o tenente. Por cerca de duas horas ele insistia em falar com a mãe e amigos da região do Uberaba e, depois deste tempo, desceu do telhado.

+Viu essa? Peladão ignora o frio de Curitiba e é flagrado correndo pelas ruas do Seminário

Detalhe mostra viatura danificada após os ataques do homem. Foto: Reprodução/RPC.

Segundo o tenente o homem já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas. “Ele saiu do sistema prisional na terça-feira passada e hoje (sexta-feira) já teve esta situação novamente com relação à lesão corporal e violência doméstico e dano ao patrimônio público e privado”, explicou. O homem danificou viaturas da Polícia Militar e também o telhado de sua vizinha.

Antes de subir no telhado o rapaz tinha agredido a companheira e uma criança. “A mulher foi encaminhada para uma UPA com ferimentos na mão e a criança foi acompanhada com a mãe, mas sem nenhum tipo de ferimento, somente foi por ser menor”, disse. A criança estava muito assustada por causa do estado agressivo do homem que é companheiro da mãe, mas não o pai da criança.

+Viu essa? Churrasco! Empresa de Colombo que começou com R$ 1,4 mil vende mais de um milhão de produtos pelo mundo

Equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros, acompanharam a ocorrência. O homem, depois de se entregar à Polícia, foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento e, depois da alta médica, será encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.