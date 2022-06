A suspeita de ter matado o gerente de loja Walter Machado no dia 28 de maio, no bairro Rebouças, em Curitiba, foi presa na manhã desta segunda-feira (6), pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Além da prisão temporária, objetos pessoais da suspeita foram apreendidos pelas autoridades.

Segundo a PCPR, ela teria cortado o pescoço da vítima após uma discussão dentro de um veículo. A suspeita, que é garota de programa, cometeu o crime após a vítima não ter aceitado pagar o valor estabelecido.

Após o crime, pessoas em situação de rua que passavam pelo local furtaram os objetos pessoais da vítima.

