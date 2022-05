O homem suspeito de estar envolvido no homicídio de Michelle Caroline Chinol, de 39 anos – encontrada morta no porta malas de um carro, no dia 16 de fevereiro deste ano – foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). A prisão aconteceu nesta sexta-feira (13), no bairro Boqueirão, em Curitiba.

RELEMBRE O CASO:

>> Vídeo! Polícia procura homem flagrado ao abandonar carro com corpo de lutadora no porta-malas

>> Digitais podem solucionar morte misteriosa de lutadora de Curitiba; Corpo estava no porta-malas

Durante a operação, a polícia ainda apreendeu roupas análogas às do homem que abandonou o carro da vítima. Veja aqui o vídeo do homem que abandonou o carro com o corpo da vítima.

Calça encontrada com o suspeito. Foto: Divulgação/PCPR

A PCPR conta com o auxílio da população com informações que ajudem no andamento das investigações e esclareçam a motivação do crime. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, 181, Disque-Denúncia ou no 0800-643-1121.

Mais informações sobre o caso e a peisão do suspeito serão repassadas pelo delegado da PCPR Victor Menezes, em entrevista coletiva, na tarde desta sexta-feira.

O crime

Michelle foi encontrada morta no porta-malas de um carro, no bairro Ganchinho, em Curitiba. O veículo foi localizado por guardas municipais, que após verificarem que o carro estava estacionado de forma irregular o guincharam e encaminharam ao pátio da Secretaria Municipal de Transportes.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Quanto Mais Vida, Melhor! Daniel pede para Guilherme reassumir a clínica Pantanal Jove questiona a história de Muda Destaque da semana Tudo o que você precisa saber da 2ª temporada de Irmandade