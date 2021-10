Um casal foi encontrado morto dentro de uma casa no Bairro Alto, em Curitiba, na manhã desta quinta-feira (28). O casal foi assassinado com golpes de faca e o suspeito de cometer o crime é o ex-genro do casal, segundo a Polícia Civil, identificado como Sérgio Luiz Baduy, de 55 anos.

Segundo a Polícia Civil, que já investiga o caso, o autor do crime brutal ainda teria enviado a um amigo uma mensagem de voz avisando do fato. “Liga para a Fernanda e avisa para ela ir com a polícia na casa dos pais dela. Só isso que tenho para dizer”, disse o homem sobre o crime. Ao receber essa informação, a filha se encaminhou para o local e chamou pelos pais. Ao não ter notícias, pediu aos vizinhos que a ajudassem a entrar na casa. Ela não teve coragem de entrar na casa já imaginando o pior.

Após terem acesso a casa, encontraram Emílio Mandato, de 56 anos, e Célia Correia, de 53 anos, mortos na cama. Tito Barichello, delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), relatou em entrevista para a RPC, que as vítimas não tiveram chance de defesa. “ Foi um crime passional praticado pelo genro. As duas pessoas idosas não tiveram chance de defesa em seu leito com inúmeras lesões devido de faca”, disse Barichello à Tribuna. O casal estava deitado, na cama, com várias marcas de facadas.

A Polícia encontrou na parte de trás da casa uma corda, que pode ter sido utilizada para que o responsável pelo crime tenha utilizado para entrar na residência. A filha do casal estava separada do Luís há seis meses e tem medida protetiva para que se evite qualquer tipo de contato.

Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal de Curitiba. Tem informações sobre o paradeiro do fugitivo? Ligue anonimamente para o Disk Denúncia: 0800 643 11 21.

