Luís Felipe Messias Costa, de 29 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (22) em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Costa é suspeito de matar o namorado, o professor de português Onírio Carlos Silvestre, de 59 anos, a facadas no último dia 15 de dezembro.

Segundo a polícia, Costa chegou a pichar “I love you” na parede do quarto depois do crime. A suspeita inicial da polícia era de que o crime teria sido por homofobia. No entanto, após investigações, a polícia acredita que o crime teve motivação econômica.

Luís Felipe Messias Costa será encaminhado para Curitiba nos próximos dias para prestar depoimento na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

