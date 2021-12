A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou imagens do homem considerado o principal suspeito de matar o professor Onírio Carlos Silvestre. Luís Felipe Messias Costa, 29 anos teria mantido um relacionamento com vítima por quase três anos e a briga teria sido por questão financeiras. Luís Felipe é considerado foragido pela polícia. (Assista abaixo)

De acordo com as investigações, o suspeito furtou cartões de crédito, celular e o carro, um ônix vermelho. Após o fato, ele fugiu para Ponta Grossa, cidade em que reside. A delegada Tathiana Guzella em entrevista ao telejornal Meio Dia Paraná, da RPC, informou que se acredita que o responsável pelo homicídio já teria furtado objetos na casa do professor.

“Acreditamos que a briga pode ter motivação econômica. [Há] Informações que explorava e estaria furtando objetos para venda. Esse seria o ponto da briga”, disse a delegada.

O crime

O professor foi encontrado no dia 19 de dezembro no interior de seu apartamento com uma faca cravada no peito. Onírio atuava em escola estadual na capital e uma outra em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Polícia, o crime deve ter sido praticado na semana passada, devido ao estado de composição do corpo. Além disso, o cabo da faca foi encontrado quebrado, ao lado do corpo. Esse indicativo sinaliza violência no ato.

Ajude a Polícia

Caso tenha informações sobre o paradeiro do suspeito, entre em contato com a Delegacia de Proteção a Pessoa (DHPP) pelos telefones 0800-643-1121 ou pelo 197. A denúncia é anônima.