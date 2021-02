O dono de uma fábrica de produtos de limpeza foi preso pela Delegacia do Meio Ambiente neste sábado (23) em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Segundo a Polícia Civil, a fábrica, que produz itens como alvejantes e detergentes, estaria poluindo o fluxo d’água.

A descoberta, conforme o delegado Matheus Laiola, foi feita pela própria Sanepar. “Recebemos a informação direto da Sanepar, informando que havia aumento de espuma na água, num determinado ponto de distribuição. Fomos ao local, junto com técnicos e peritos da Criminalística, e identificamos a situação”.

Com a ajuda dos técnicos da própria Sanepar – que fizeram testes com corantes para constatar a situação – e também de peritos do Instituto de Criminalística, a Delegacia do Meio Ambiente confirmou o crime de ambiental de poluição e o responsável foi preso. “O responsável pela empresa foi autuado pelo crime de poluição, que pode dar até quatro anos de prisão”, destacou o delegado.

Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Na sexta-feira (22), os policiais civis já haviam recebido uma notificação da Sanepar informando que a empresa química estaria poluindo o rio, que fica perto da propriedade. O crime foi constato por diagnóstico laboratorial dos técnicos da companhia.

O nome da empresa não foi divulgado. O homem preso pagou fiança e deve responder ao crime em liberdade.

