A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente Paulo Bezerra, de 36 anos, por tentativa de homicídio e racismo contra o músico Odivaldo Carlos da Silva, ocorrido no dia 22 de novembro, na região central de Curitiba. A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (30).

O indivíduo será encaminhado ao Centro de Triagem da PCPR. As investigações continuam a fim de estabelecer a dinâmica do fato e a motivação do crime. Em um programa de televisão na Rede Massa, o homem admitiu as agressões e disse se tratar de desavenças antigas com a vítima.

Na ocasião dos fatos, a vítima foi agredida pelo suspeito com um cassetete na região do rosto, nuca e pernas, além de ser atacado por um cachorro. O indivíduo também usou frases racistas contra Odivaldo. Ele já protagonizou pelo menos outras duas agressões semelhantes pelas ruas de Curitiba.