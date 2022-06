A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas desta terça-feira (14), na região central de Curitiba, com a missão ordens judiciais a investigação do roubo de um veículo ocorrido no dia 6 de junho, no bairro Batel, em Curitiba. Entre os mandados estão dois de busca e apreensão e um de prisão temporária.

Criança e avó dentro do carro

Na data do fato, na saída de uma escola no bairro Batel, dois homens se aproximaram de um carro, um deles assumiu o banco do motorista e na sequência deu partida no veículo, com uma criança e sua avó dentro.

Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante, após o roubo. De acordo com as informações da PCPR, um policial civil que passava pelo local percebeu que se tratava de uma ação criminosa e iniciou uma perseguição ao suspeito. A prisão foi realizada quando o indivíduo bateu o carro e a perseguição terminou. As vítimas do roubo não se feriram.

Já o segundo envolvido no crime fugiu no sentido oposto da ação e é procurado pela polícia.

