Um homem suspeito de roubar o telefone celular de diversas pessoas usando uma faca, foi detido no fim da noite de terça-feira (8), por uma equipe de patrulhamento do Grupo de Pronto Emprego Operacional (GPEO) da Guarda Municipal de Curitiba. Após ser ameaçada pelo suspeito, uma mulher conseguiu fugir. Logo em seguida a equipe da Guarda Municipal foi acionada e conseguiu localizar o rapaz na Rua Jaime Reis, no Centro de Curitiba.

LEIA TAMBÉM:

>> Vítimas de chacina em Curitiba são identificadas; acerto de contas é investigado

>> Motorista de ônibus bloqueia rua para mulher com muletas atravessar em Curitiba

O suspeito foi reconhecido pela vítima e em sua posse foi encontrado uma faca de porte médio. O rapaz não portava documentos e depois de identificado foi preso e encaminhado para Central de Flagrantes.

Tráfico na CIC

321 papelotes de maconha foram apreendidos com um rapaz. Foto: Divulgação/GM

Já na Rua Dias Gomes, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), guardas municipais também prenderam um suspeito, que ao ver a viatura da GM tentou fugir, jogando em uma residência a mochila que estava em sua posse. Após o rapaz ser detido e a mochila apreendida, constatou-se que ele portava 321 papelotes de maconha que iriam ser comercializadas na região.

O rapaz foi orientado acerca dos seus direitos e garantias constitucionais e foi encaminhado para Central de Flagrantes.