Guardas municipais do Grupo de Pronto Emprego Operacional (GPEO) faziam uma abordagem na esquina das ruas do Rosário e Nestor de Castro quando foram notificados por um motociclista que uma mulher havia sido assaltada. Segundo a informação dele, a dupla suspeita estava fugindo em direção à Praça Tiradentes.

Enquanto relatava o crime aos guardas, o motociclista reconheceu os suspeitos atravessando a Rua do Rosário, onde foram abordados pela equipe do GPEO.

O crime ocorreu enquanto a vítima abria o portão de um prédio. Um homem se aproximou e cumprimentou-a antes de pegar o celular das mãos dela e fugir com o segundo suspeito.

Pós-abordagem

Um dos participantes no crime, de aproximadamente 30 anos, foi flagrado com o celular roubado, uma carteira e uma faca, que foram jogados no chão durante a fuga. O outro homem, de 28 anos, também tentou fugir em direção à Rua Cândido Lopes, mas foi contido pelos guardas. Ele carregava uma calça enrolada que ele havia tirado após abordar a vítima, trocando por uma bermuda colorida.

Com antecedente criminal por roubo, pelo qual respondia em liberdade com a utilização de tornozeleira eletrônica, o indivíduo foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil para as medidas cabíveis ao caso.

