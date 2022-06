Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante por roubo de carro em Curitiba, no Batel, na tarde de segunda-feira (6). Segundo a Polícia Civil (PCPR), ele abordou armado três vítimas que estavam em um veículo Meriva, sendo uma delas uma criança de 4 anos e a sua avó adotiva. A avó e a criança acabaram ficando no carro durante a fuga. A polícia ainda procura por um segundo suspeito que teria participado da ação. A terceira vítima apareceu ao lado do carro quando o suspeito fugiu.

De acordo com as informações da PCPR, um policial civil que passava pelo local percebeu que se tratava de uma ação criminosa e iniciou uma perseguição ao suspeito.

+ Leia mais: Suspeitos de realizar falso exame de vista são presos em flagrante em Curitiba

A prisão foi realizada quando o indivíduo bateu o carro e a perseguição terminou. As vítimas do roubo não se feriram. O rua exata da ocorrência não foi informada. “Somente um foi preso em flagrante. Ele vai responder pelos crimes ali pertinentes. E nós vamos, agora, tentar fazer a identificação do segundo suspeito. Já o que foi preso vai permanecer à disposição do Poder Judiciário”, disse o delegado João Marcelo Renk ao jornal Bom Dia Paraná, da RPC. O delegado é o titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar. Conforme apurado, o homem já possui antecedentes criminais pelo mesmo crime.

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Ítalo vai atrás de Samuel Pantanal José Lucas chama José Leôncio de Pai Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix