Dois homens, suspeitos de participar de um grupo especializado em roubo de relógios de luxo em Curitiba, foram presos nesta quinta-feira (03) no Batel. As prisões foram feitas pela Polícia Civil em conjunto com o Departamento de Inteligência da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (Setran), que contribuiu com informações para localizar os suspeitos.

Uma arma de fogo foi apreendida com a dupla, que estava em duas motos nos arredores de um shopping. As investigações apontaram que eram os veículos utilizados para cometer os crimes.

LEIA TAMBÉM:

>> Homem rouba farmácias de Curitiba sempre da mesma forma, até que a polícia o prendeu

>> “Trafigata” é alvo de atentado em Curitiba: chuva de balas

Os roubos vinham sendo registrados há vários meses, inclusive com disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Segundo a Polícia Civil, eles foram autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa e porte de arma. As investigações da polícia continuam para desarticular a organização.

Web Stories