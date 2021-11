Agentes da Guarda Municipal atenderam, na noite de sexta-feira (5), ocorrências de tráfico de drogas, na Cidade Industrial de Curitiba, que resultaram na prisão de dois suspeitos. As ações tiveram as participações das equipes da Guarda Municipal (GM) e do Grupo de Operações com Cães (GOC).

Segundo a GM, foram apreendidas uma pistola calibre 380, 28 munições calibre 380, seis munições calibre 38, 390 gramas de maconha, 104 pinos de cocaína, 70 gramas de crack, 30 gramas de cocaina, balanças de precisão, um telefone celular e grande quantidade de embalagens, além de R$ 83 em notas trocadas. As ações das equipes da Guarda Municipal na CIC tiveram a participação do cão de faro Tróia.

A primeira prisão ocorreu na Rua Doutora Elisa Checchia Noronha, onde, segundo as equipes, um dos homens tentou fugir. O suspeito acabou sendo preso pelos guardas municipais que ainda recuperaram uma sacola, onde, segundo GM, havia uma pistola, entorpecentes e uma balança de precisão. Na sequência, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Segunda ação

A segunda prisão foi realizada em uma residência, na Rua Ildo Olinski, onde o outro suspeito também tentou fugir, mas acabou caindo de uma escada. Com o indivíduo, de acordo com a GM, foram encontrados entorpecentes, uma balança de precisão e até um registro de contabilidade de venda de drogas.

Imediatamente, as equipes encaminharam o suspeito para a UPA Pinheirinho, onde foi constatado que ele não tinha sofrido ferimentos com a queda da escada. Na sequência, o homem foi levado para a Central de Flagrantes.

