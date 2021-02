Se você sentiu fritar os miolos nesta terça-feira (23), não esteve sozinho. Segundo o Simepar, os termômetros chegaram a bater 31,8ºC em Curitiba nesta tarde, a segunda maior temperatura registrada neste ano. A onda de calor só não foi maior do que no dia 2 de fevereiro, que chegou a registrar 32,4ºC.

Apesar de algumas pessoas não gostarem da forte onda de calor, a condição é bastante comum nesta época do ano. “Como o dia foi bastante seco, a sensação térmica está bem próxima do valor real do termômetro. A umidade nesta terça é de 38%, provocada por uma massa de ar quente e seca que está no Paraná”, revela o meteorologista Samuel Braun.

Quem prefere dias mais frescos pode comemorar. Isso porque esta terça-feira promete ser o dia mais quente dos próximos dias. “A previsão é de as máximas sejam mais baixas ao longo da semana”, explica o meteorologista.