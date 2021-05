A tarde mais gelada do ano foi registrada nesta sexta-feira (7) em Curitiba, de acordo com informações do Instituto Tecnológico Simepar. Nesta tarde, os termômetros chegaram a marcar 15,4ºC em Curitiba. De acordo com a meteorologia, a tarde mais fria até então teria sido no dia 21 e 29 de abril, quando os termômetros marcaram 19,6°C.

Em Curitiba, a sensação térmica nesta tarde chegou a ser ainda mais fria. Isso porque a atmosfera está úmida, devido as chuvas dos últimos dias. E não só a capital paranaense, mas também outras cidades como Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá e Francisco Beltrão também registraram as tardes mais geladas de 2021.

Como fica o fim de semana?

Em Curitiba, no sábado, as temperaturas devem variar entre 11º C e 17º C. No domingo, segundo o Simepar, esquenta um pouco mais. No Dia das Mães, os termômetros devem registrar máximas de 21º C na capital, com mínimas de 13º C.

“Nos dois dias, não se descartam garoas isoladas”, explica a meteorologista Lidia Luisa Mota, do Simepar. Ainda segundo ela, a região Leste do estado também terá nebulosidade variável no sábado e no domingo.