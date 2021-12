A pescaria é algo bem particular, pois é um momento de relaxamento e curtição junto com amigos, familiares, ou até sozinho. Em Curitiba e na Região Metropolitana existem vários espaços dedicados a pesca amadora ou mesmo profissional.

A Tribuna do Paraná fez uma lista com cinco opções baratas para passar momentos legais nos fins de semana ou mesmo nas folgas. Bora lá pescar?

Pesque e Pague Beira Rio

Foto: divulgação.

O Pesque e Pague Beira Rio fica em São José dos Pinhais, no tradicional Caminho do Vinho. Nos tanques do local têm carpas, tilápias, bagres e pacu. É possível ainda degustar deliciosos petiscos produzidos no pesque-pague. A dica é o bolinho de aipim com carne seca ou o bolinho de bacalhau.

Valores: Entrada gratuita. Quilo do peixe a partir de R$ 20 (tilápia) e + R$ 2 se levar limpo.

SERVIÇO

Rua Augusto Micrute (Caminho do Vinho), s/n, Colônia Accioli, São José dos Pinhais. Aberto de terça à sexta feira das 12h às 18 horas, sábado e domingo das 9 às 18 horas. Mais informações no telefone (41) 3635-1020. Dos dias 23 de dezembro a 03 de janeiro vai estar fechado.

Valle Verde

Foto: divulgação.

O Valle Verde oferece 6 lagos para o pesque-pague, com tilápias, carpas, piracanjuba e pacu; e três lagos para pesca esportiva, com pintados, dourados e outros (levar o material de pesca) deve ser trazido pelo profissional. Além dos lagos, há piscinas com guarda-sóis e cadeiras, playground para crianças, camping e um restaurante.

Valores: Entrada custa R$ 3 por pessoa para o pesque-pague. Quilo do peixe a partir de R$ 21 (tilápia) + R$ 1,95 para limpar. Não atendem no dia 25 de dezembro e 1° de janeiro.

SERVIÇO

BR-116 até km 152,2, entra em direção a Agudos do Sul, anda 4,8 km e sai a direita, Mandirituba. Aberto de terça-feira a domingo, das 7h30 às 18 horas. Mais informações pelos telefones (41) 3633-1655 / 98727-3942.

Pesqueiro Água da Serra

Foto: divulgação.

Os lagos do Pesqueiro Água da Serra contam com lambaris, carpas, tilápias, pacu, black bass, dourado, entre outros. Há possibilidade de pesque-pague ou pesca esportiva. O local possui churrasqueiras de pequeno ou grande porte.

Valor: Entrada custa R$ 4 por pessoa ou R$ 20 para utilização do pesque-pague. Quilo do peixe a partir de R$ 18 (tilápia).

SERVIÇO

Pesqueiro Água da Serra. BR-116 Km 66, sentido São Paulo, Quatro Barras. Aberto de quarta a domingo, das 8 às 18 horas. Mais informações pelo telefone (41) 3672-1022.

Pesk Pag Bom Pescador

Foto: divulgação.

O Pesk Pag Bom Pescador possui tanques para pesca com carpas, bagres, lambaris, pacu, tilápias e outros. O local ainda conta com quiosques para churrasco, playground e salão.

Valor: Entrada custa R$ 6,50 por pessoa. Quilo do peixe a partir de R$ 17,50 (tilápia).

SERVIÇO

Pesk e Pag Bom Pescador. Rua Mato Grosso, 3555, Campo Largo. Aberto de quarta a domingo das 8 às 18 horas. Para o fim do ano, vai estar fechado nos dias 24 e 25 de dezembro, e 1° e 2 de janeiro. Mais informações pelos telefones (41) 9991-0886 / 3555-1784.

Pesqueiro Boa Vista

Foto: divulgação.

Possui vários lagos no pesqueiro, repletos de carpas ( cabeçuda, húngara, capim,espelho), tilápias, bagres e traíras. Além disso, conta com campo de futebol, sala de jogos, bem como uma lanchonete aonde são servidas deliciosas porções e bebidas.

Valor: a entrada é de R$ 60 com direito a pescar com 4 equipamentos. No caso, pescou, levou para casa.

SERVIÇO

Avenida Eleutério de Souza Padilha – Guajuvira, Araucária. Aberto de segunda a domingo das 6h às 18h. Contato pelo telefone (41) 99868-6557.

