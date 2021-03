A operadora Vivo está em busca de profissionais para a área de relacionamento com o cliente, o popular Call Center. Ao todo foram abertas 400 vagas de emprego para analista de relacionamento que irão trabalhar para a própria Vivo, em Curitiba.

A operadora tem um grande programa de inclusão e diversidade, o que permite e incentiva a contratação de candidatos com pluralidade de perfis, como gênero, LGBTI+, Raça, Pessoas com Deficiência e acima de 50 anos.

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem acessar a página da seleção clicando >>> NESTE LINK <<<.

O salário é compatível com o que é oferecido no mercado. Entre os benefícios, os selecionados terão vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; day off de aniversário; desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps.

Critérios de seleção

Os interessados precisam ter o ensino médio completo, domínio de informática e pacote office. Importante ter um perfil consultivo, analítico, com experiência em outros mercados, além de atributos como empatia, entusiasmo, energia, foco no cliente e estar conectado com o propósito da empresa de digitalizar para aproximar, com pensamento digital e inovador. Estar cursando ou ter completado o ensino superior é considerado um diferencial.

A empresa busca pessoas com habilidade para trabalhar em home office, uma vez que, após um período de adaptação e treinamentos presenciais, o candidato poderá trabalhar de casa. É preciso ter disponibilidade de horário para atuação em escalas de trabalho que contemplam finais de semana.

Processo seletivo e capacitação

As etapas do processo seletivo e a admissão serão 100% digitais, prática alinhada à necessidade de distanciamento social e de combate à pandemia. Os selecionados passarão por um programa de desenvolvimento, com trilha de aprendizagem focada em produtos, serviços e ferramentas. Além disso, a companhia promoverá uma capacitação técnica por meio de conteúdos comportamentais para aprimorar ainda mais as competências do colaborador, garantindo a melhor experiência aos clientes em cada relacionamento.

“Entender e aprimorar o relacionamento com nossos clientes faz parte do compromisso da Vivo e, por isso, a qualidade do atendimento é um cuidado constante da companhia e um critério essencial na jornada do cliente com a empresa. Valorizamos muito a autonomia e a individualidade de cada um e procuramos candidatos que queiram se juntar a nós na missão de transformar a experiência dos quase 100 milhões de clientes que temos hoje”, ressalta o Diretor de Experiência do Cliente B2C, Ricardo Miras.