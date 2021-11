O modelo do rodízio no abastecimento de água da Região Metropolitana de Curitiba vai mudar a partir de segunda-feira (15) e passa a ser de 60 horas com abastecimento, por até 36 horas com a suspensão do fornecimento de água. Nesse modelo, segundo a Sanepar, a população é abastecida por 24 horas a mais do que na programação anterior. Os bairros serão divididos em quatro grupos, com cerca de 980 mil pessoas em cada.

A medida, anunciada nesta quinta-feira (11), foi permitida porque o índice do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC) chegou a 68,05%. Além disso, a Sanepar também levou em consideração a conclusão, nesta semana, de obras em Curitiba que ampliam a infraestrutura de reservação e distribuição de água tratada. Clique no link abaixo e confira a nova tabela do rodízio da Sanepar.

