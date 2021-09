Quem passou em frente ao barracão industrial da Famiglia Zanlorenzi, a Vinhos Campo Largo, levou um susto nesta tarde de sexta-feira (10). Isso porque um dos tanques de suco de vinho chegou a jorrar litros e mais litros. Quem passava pela região registrou a situação em vídeo e as imagens impressionam.

Em nota oficial, a empresa disse que um dos tanques de armazenamento de suco de uva, localizado em seu parque fabril na Cidade de Campo Largo, sofreu um extravasamento por causas que ainda estão sendo investigadas.

Na nota, a Zanlorenzi bebidas esclarece, entretanto, que dado as caraterísticas de sua linha, notoriamente conhecidos por se tratar de bebidas saudáveis, o líquido extravasado não é nocivo à saúde humana e/ou ao meio ambiente.

A empresa informa ainda que “já trabalha com equipes de manutenção ao lado das autoridades públicas em um plano de contingenciamento para conter os desdobramentos do extravasamento e permanece à disposição da sociedade e autoridades para ulteriores esclarecimentos.”, finaliza a nota.

Incômodo pelo mau cheiro

Em fevereiro, a Tribuna do Paraná ouviu vários moradores da Campo Largo, que reclamaram do mau cheiro nos arredores da indústria. O incômodo dura há aproximadamente cinco ano. O cheiro, conforme moradores, vem dos resíduos da sobre do que é envasado na fábrica.

Procurada pela reportagem na época, a empresa disse que concluiu a implantação de sua nova e moderna estação de tratamento de efluentes com a desativação da estação anterior, estando aquela em fase de regulação. Segundo a Zanlorenzi, a nova estação é totalmente fechada e vai acabar com o mau cheiro provocado pelos efluentes.

